Pai que estuprava filhos é presoFoto: Reprodução

Publicado 15/08/2022 09:49 | Atualizado 15/08/2022 10:07

Itaboraí - Na noite da última sexta-feira (12) policiais civis da 71ª DP prenderam um homem por estuprar seus próprios filhos, a prisão aconteceu no bairro de Aldeia da Prata.

O meliante identidade como Inaldo Soares Bispo foi preso após denúncias que geraram investigações da equipe da unidade policial onde ficou amplamente provado a crueldade do homem com seus próprios filhos, uma menina de 06 anos e um menino de 08 anos que também é portador de autismo, eram as vítimas do criminoso.

A prisão do elemento foi emitida pela Justiça na própria sexta-feira e após uma longa tocaia em locais que o elemento costumava frequentar a equipe de policiais conseguiu localizar e prender o estuprador próximo a BR 101, o criminoso tentou resistir a prisão atacando os policiais porém os agentes contiver o meliante e o levaram para a 71ª DP onde o crime foi registrado.

O pai estuprador já está preso e foi transferido para o sistema prisional onde aguardará julgamento.