Agosto Dourado em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Agosto Dourado em Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2022 17:47 | Atualizado 17/08/2022 17:48

Itaboraí - Ao longo do mês, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), está promovendo uma série de ações que integram a programação do Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Na tarde desta terça-feira (16/08), o Programa da Criança e do Adolescente (PAISCA) realizou um seminário sobre o tema para médicos, equipes de saúde bucal, agentes comunitários de Saúde e enfermeiros da Atenção Básica de Saúde (APS), no auditório do Colégio Adventista, no Centro.

Com a presença do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o encontro teve como objetivo proporcionar um momento de aprendizagem para os profissionais que atuam diretamente na assistência à gestante e às crianças, assim como possibilitar a troca de experiências sobre amamentação. A coordenadora do Programa da Criança e do Adolescente (PAISCA), Bianca Sydio, destaca a importância do seminário para a atualização dos profissionais.

“O seminário é para capacitar os profissionais de Saúde sobre a importância do aleitamento materno e fortalecer a rede de apoio em prol da amamentação como multiplicadores”, ressaltou.

Ao longo do mês, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) também está promovendo encontros com mães sobre amamentação nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Itaboraí. “Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando” é o tema da campanha deste ano, escolhido pela Aliança Mundial pela Ação em Amamentação (WABA).

A próxima roda de conversa e orientações sobre a amamentação será realizada no dia 24 de agosto, nas unidades do CRAS de Visconde, Itambi e Ampliação. A primeira unidade a receber a ação foi o CRAS Apolo. A campanha do Agosto Dourado tem o objetivo de informar sobre os benefícios da amamentação, assim como conscientizar que o aleitamento materno pode auxiliar na redução de doenças em bebês.