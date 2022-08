Exposição "As cores que eu vejo". - Foto: Divulgação

Itaboraí - Até o dia 10 de setembro, o Espaço do Artista Local Bira Alma Reggae, da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, está com a exposição “As Cores que Eu Vejo”, da artista itaboraiense Laryssa Martins, de 30 anos. Ao todo, são 23 quadros pintados com tinta guache (tinta atóxica), em que a artista transmite as mais fortes formas de expressão.

Cadeirante, autista e deficiente visual, seus trabalhos já viajaram o país e também chegaram a espaços no exterior, em países como Portugal, Argentina e Estados Unidos. Na noite de abertura da exposição, na terça-feira (16/08), a programação contou ainda com a apresentação da peça teatral 'Nós Duas Somos Oito: a Comédia', que tem no elenco a atriz, escritora e professora de teatro Sônia Barbosa, mãe de Laryssa.

Segundo o subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota, esta é a primeira vez que a artista expõe seus trabalhos na casa de cultura. Para ele, a história de Sônia e Laryssa é emocionante e inspiradora.

"A gestão municipal tem o objetivo de dar oportunidade para todos os artistas, principalmente os de Itaboraí. Assim, abrangendo todos os públicos, novos artistas e fazedores de cultura. Quem conhece Laryssa Martins e sua arte, se encanta e se emociona, e também pelo exemplo de dedicação de sua mãe", afirmou Alan Mota.

Sônia Barbosa ressaltou que a filha pinta desde os 10 anos de idade e, quando seus trabalhos são expostos, é sempre com muita emoção. "Desde que ela nasceu eu tenho um propósito. Sempre acreditei em seu potencial. A arte dela vem do coração. Agradeço o espaço dado a nós", falou Sônia Barbosa.