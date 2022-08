Prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli ao lado do seu irmão e candidato a Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

Itaboraí - O lançamento oficial da candidatura de Guilherme Delaroli a deputado estadual marcou a noite da última segunda-feira (22), no município.

Com a presença do candidato à reeleição ao Senado, Romário, do candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro, e do prefeito Marcelo Delaroli, o evento reuniu uma multidão de apoiadores na Ita Music, localizada no bairro Santo Expedito.

Com a casa lotada, parte do público, que não conseguiu entrar, acompanhou o lançamento por um telão do lado de fora.



O encontro contou ainda com a presença dos candidatos à reeleição para a Câmara Federal, Altineu Côrtes, Major Fabiana e Soraya Santos, além de vereadores de Itaboraí, lideranças municipais e familiares. No discurso, Guilherme Delaroli definiu o evento com a palavra 'gratidão, o irmão do prefeito relembrou a história da sua família na política e destacou o compromisso em poder avançar ainda mais para a região.



"Aqui em Itaboraí, falta uma peça, que é um deputado estadual. É o momento de união de todas as lideranças e da população para eleger um representante. Temos muita coisa para fazer em Itaboraí, encontramos uma cidade totalmente sucateada e deteriorada. Serei um soldado de vocês na Alerj! Quero agradecer por todo o carinho que sou recebido em todos os bairros. Vamos juntos até a vitória!", afirmou Guilherme Delaroli.



O prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli ressaltou a competência do irmão para assumir uma cadeira como deputado estadual e a importância de eleger um representante na Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro (Alerj) para acelerar a transformação do município.



"Esse amor e carinho que vocês estão demonstrando pelo meu irmão, emociona demais e me faz lembrar de toda a nossa trajetória. Trabalhamos muito, vencemos uma eleição e aí começou o maior desafio: tirar Itaboraí do buraco que as gestões passadas deixaram. A gente não tinha recurso, mas não desistiu. Seguimos firmes, com os mutirões e tantos outros trabalhos que já marcaram Itaboraí. No meio disso tudo eu só lembrava da fala do meu pai 'meu filho, nada resiste ao trabalho!'”, enfatizou Marcelo Delaroli.



Aliado na luta pela transformação de Itaboraí, o candidato à reeleição ao Governo do Estado, Cláudio Castro, elogiou o trabalho que vem sendo feito na cidade e reafirmou o objetivo de ampliar o programa Segurança Presente em Itaboraí para atender a todo o município.



"O povo quer político que trabalhe e trabalhe duro para levar melhoria para o povo. E é isso que a gente consegue ver em Itaboraí hoje. Nosso estado tinha perdido a capacidade de falar uma palavra, que é 'credibilidade'. Porque quando nos rouba a credibilidade, nos rouba a capacidade de sonhar, de acreditar que a gente pode ter dias melhores. Tínhamos que recuperar a credibilidade do Rio de Janeiro. A primeira coisa foi colocar o salário do servidor em dia", finalizou Cláudio Castro.