Alunos da rede municipal de ensino recebem projeto musical da Guarda Municipal de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2022 19:07 | Atualizado 29/08/2022 19:08

Itaboraí - Alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano), da Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade, receberam o projeto Ronda Musical, iniciativa da Guarda Municipal de Itaboraí, por meio do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE), na manhã desta segunda-feira (29/08).

A programação contou com a presença da Banda Municipal Visconde de Itaborahy, que iniciou com os hinos nacional e municipal, seguidos de músicas infantis e cantigas, entre elas, temas de desenhos animados. O guarda músico Marcos Antônio Figueiredo apresentou ainda os instrumentos musicais, como flauta, clarineta e saxofone para quase 300 alunos participantes.

Durante a última semana, os guardas municipais integrantes da GERE estiveram na escola para palestrar sobre o trabalho da Guarda Municipal em Itaboraí, assim como seus grupamentos e importância da corporação.

Segundo o coordenador da GERE, o guarda municipal Luiz Carlos, esta é a terceira escola da rede municipal de Itaboraí a receber o projeto Ronda Musical no município neste ano e o objetivo é ampliar ainda mais a atividade.

"O Ronda Musical é um dos projetos que fazem parte do Grupamento Especial de Ronda Escolar, que tem 16 anos no município. Esse projeto visa levar informação e conscientização sobre a instituição aos alunos da rede, e com ênfase na banda da Guarda Municipal. Ainda destacamos a diferença de atuação da guarda para a polícia militar, e os números disponíveis gratuitamente para cada tipo de situação", comentou Luiz Carlos.

A Guarda Municipal de Itaboraí é vinculada à Secretaria Municipal de Segurança. Além do Ronda Musical, o GERE possui outros projetos que visam contribuir com o aprendizado e desenvolvimento da população jovem de Itaboraí. São eles, o Teatro de Fantoches, Condutores do Futuro, e ainda ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania.