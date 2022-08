Inscrições abertas para o 2º torneio aberto de xadrez. - Foto: Divulgação

Inscrições abertas para o 2º torneio aberto de xadrez.Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:24

Itaboraí - As inscrições para participar da 2ª edição do Torneio Aberto de Xadrez já estão abertas. As vagas são limitadas e devem ser realizadas através do link (https://xadrez.torneio.ib.itaborai.rj.gov.br/). A competição, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), será realizada no dia 10 de setembro, na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, no Centro.

O torneio seguirá os mesmos moldes da primeira edição, realizada em março deste ano . Antes do início dos confrontos, será realizado um sorteio da primeira rodada. Em seguida, será instaurado o modelo suíço de competição de xadrez, em que será realizado o pareamento dos competidores de acordo com os resultados das rodadas.

Não haverá separação de competidores por nível e idade. Os três primeiros colocados receberão troféus. Ao final do evento, todos os participantes receberão um certificado de participação. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), ressalta a importância de todas as modalidades existentes no município.

“Torneio como esse são de grande importância para difundir o esporte no município. Temos incentivado diversos campeonatos com o objetivo de valorizar as potências da nossa cidade, além de aumentar a prática dessas modalidades em Itaboraí”, disse o secretário.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, no Centro.

Serviço

2ª edição do Torneio Aberto de Xadrez

Inscrições limitadas

Link: https://xadrez.torneio.ib.itaborai.rj.gov.br/