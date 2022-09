Carteira de Identificação do Autista. - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2022 13:48 | Atualizado 01/09/2022 13:48

Itaboraí - Com o objetivo principal de facilitar o dia a dia de pessoas com transtorno do Espectro Autista, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), iniciou a entrega da Carteira de Identificação do Autista, na Clínica-Escola do Autista, em Venda das Pedras.

A carteira foi instituída pela Lei nº 2893, de 30 de agosto de 2021, e criada com os termos da Lei Complementar nº272, de 4 de novembro de 2021, ambas sancionadas pelo prefeito Marcelo Delaroli. O cartão de identificação para pessoa com Transtorno do Espectro Autista visa garantir a atenção integral, pronto atendimento, prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.

"É muito importante que a Câmara e o poder Executivo trabalhem em parceria. Parabenizo toda a equipe da Clínica-Escola pelo trabalho desenvolvido na cidade e muito obrigado aos pais por compreenderem a importância disso. A criação desse espaço na cidade foi uma grande conquista e agora vamos avançar mais ainda", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, no dia da entrega.

Neste primeiro momento, a entrega oficial das carteirinhas foi iniciada aos alunos da Clínica-Escola do Autista. A previsão é de que até nos próximos dias, 200 carteiras sejam entregues aos assistidos pela instituição. O atendimento será feito de 8h às 17h, no local.

Coautora da Lei Berenice Piana (12.764/12), que leva o próprio nome, Berenice Piana ficou conhecida por diversas iniciativas na luta pela proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista e esteve presente na entrega oficial das carteiras de identificação.

"Pode parecer um gesto simples, mas é muito simbólico e relevante. Muitas coisas podem mudar na vida dessas famílias a partir de uma carteirinha, como o acesso a vários lugares, inclusive a filas prioritárias, que são a frente das preferenciais e descontos em vários lugares. Além de estacionamento e outros benefícios, que são de direito deles. Muito obrigado a todos", finalizou Berenice.

Vale destacar que a distribuição das Carteiras de Identificação do Autista se estenderá a todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Para isso, o responsável deve comparecer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e procurar o setor de Vale Social, portando o laudo e documento de identificação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social fica localizada na Rua João Caetano, 94, no Centro.