Vacinação de cães e gatos em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Publicado 05/09/2022 17:15

Itaboraí - A campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos foi iniciada no município, nesta segunda-feira (05/09). A Prefeitura de Itaboraí, através do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), levará a vacinação de forma itinerante, das 9h às 14h, para diversos bairros da cidade até 30 de novembro.

A vacinação é gratuita e é a única forma de prevenção contra a raiva, que é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade. Cães e gatos a partir de quatro meses de idade devem ser vacinados. Fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando, podem.

O responsável pelo animal deverá ficar atento quando a campanha estiver na sua localidade e, se possível, levar junto a caderneta de vacinação do animal. Como fez a tutora Camila Reis, que levou os cachorros Princesa e Bolinha, e a gatinha Mimi, para vacinar na manhã desta segunda-feira (05/09), na Praça Itamar da Silva, no Centro.

“A vacinação é para melhoria da saúde deles e prevenir contra a raiva também. Todos que possuem pets devem vacinar quando há oportunidade de fazer isso de forma gratuita”, comentou.

Até novembro, a campanha passará por 53 localidades de Itaboraí. Nesta terça-feira (06/09), as equipes de vacinação continuarão na Praça Itamar da Silva, no Centro; no PSF Aldeia da Prata (Praça); e na USF Reta Nova.

“Todo ano eu trago ela para vacinar! Ela é meu neném, dorme até em cima da cama”, contou outra tutora, Maria da Silva, que levou a gata, carinhosamente chamada de 'Bichana', para tomar a vacina.

Para conferir o calendário completo do mês de setembro e os locais de vacinação, basta acessar o portal oficial da Prefeitura de Itaboraí (https://portal.ib.itaborai.rj.gov.br/). Para tirar dúvidas basta enviar uma mensagem para o e-mail para o dvvzitaborai@gmail.com