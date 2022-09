Setembro Amarelo Prefeitura de Itaboraí inicia ações de prevenção ao suicídio - Foto: Divulgação

Setembro Amarelo Prefeitura de Itaboraí inicia ações de prevenção ao suicídioFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2022 16:51 | Atualizado 02/09/2022 16:51

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do programa de Saúde Mental, iniciou uma série de ações da campanha de Setembro Amarelo, que alerta para a prevenção ao suicídio, na manhã desta sexta-feira (02/09), na Unidade de Saúde da Família Maria Ferreira dos Santos , em Nova Cidade.

O tema "Suicídio. Saber, agir e prevenir" foi escolhido para ser debatido neste ano. No primeiro evento, foi realizada uma roda de conversa com a população para informar e tirar dúvidas sobre o tema. De acordo com o coordenador do programa de Saúde Mental, Guilherme Manhães, o objetivo da campanha é alcançar o máximo de pessoas para evitar casos no município.

“O Departamento de Saúde Mental busca através da campanha do Setembro Amarelo atingir o maior número de pessoas sobre a importância de escutar e acolher a dor do outro, com isso apresentar formas de agir e previnir as situações de suicídio”, explicou o coordenador.

Em Itaboraí, para obter um atendimento, basta procurar uma unidade básica de Saúde ou o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) mais próximo, munido com cartão do SUS ou CPF. Em casos de emergência, você pode ligar para o número 188, que possui atendimento 24h do Centro de Valorização da Vida (CVV).

Segundo o psicólogo da rede, Cristiano da Costa, a pessoa que está passando por algum dos estágios de depressão demonstram sinais de tentativa de suicídio. “A maioria das pessoas dão sinais e é por isso que precisamos estar atentos aos outros, e a nós também”, ressaltou.

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional com o intuito de chamar a atenção da população para a prevenção do suicídio. O objetivo das ações de conscientização é fazer com que os cidadãos incentivem o acompanhamento psicológico de pessoas que se encontram em situações difíceis.

Ao longo do mês, outras ações voltadas para esta campanha serão realizadas no município. Dentre as unidades que vão receber, estão a USF Ampliação II, USF Pachecos, USF Vale do Sol, o CAPS AD (Lima Barreto), o CAPS Infantil (Marinéia Barreto), e mais.