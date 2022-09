Caminhada Onda Verde - Foto: Divulgação

Itaboraí - Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física, foi realizada a Caminhada 'Onda Verde' em Itaboraí, no fim da tarde desta quinta-feira (1º/09). A atividade, que começou na praça do Jardim Imperial, arrastou uma corrente de pessoas até a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Além disso, a fachada da Prefeitura de Itaboraí ganhou uma iluminação verde para homenagear a categoria.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) em parceria com a Comissão de Educação Física (Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá), do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1). A Caminhada 'Onda Verde' contou com a presença da população e de profissionais da área, que atuam em diferentes vertentes como escolas, academias, setores da saúde, entre outras instituições.

"A importância de comemorar essa data é mostrar que a Educação Física contribui, não só para a saúde do corpo, como também para a saúde mental da população. O esporte e atividade física estão presentes no dia a dia das pessoas e são fundamentais para melhorar a qualidade de vida", afirmou Ruan Abadias, secretário interino de Esporte e Lazer.

Além da caminhada, a noite contou com uma série de atividades para movimentar o corpo, entre elas aulão de ritmos, zumba, 'power jump' e mais. No evento, foi entregue à família uma placa de homenagem ao professor Jorge Ricardo Pereira da Costa, conhecido como Jorginho, que comandava um time de handebol em Itaboraí e faleceu no último dia 25 de julho.

"Espero que continuem a história dele com a mesma garra, com a mesma força, lutando pelo ideal, porque esporte é vida. Esporte faz história, esporte transforma. E ele fez isso, ele transformou vidas e transformou pessoas", falou Maria Luiza Dias, que foi casada por mais de 30 anos com Jorginho.

O Dia do Profissional de Educação Física foi instituído no dia 1º de setembro, porque nesta mesma data em 1998, foi aprovada a Lei Federal nº 9696/1998, que regulamentou a profissão e criou os conselhos Federal e Regionais da categoria.