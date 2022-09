Setembro Amarelo - Foto: Divulgação

Itaboraí - Com o intuito de alertar a população sobre a prevenção e combate ao suicídio, por conta da campanha Setembro Amarelo, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do programa de Saúde Mental, realizou uma caminhada com o tema 'Intervenção urbana de combate ao suicídio', na manhã desta sexta-feira (09/09). A ação teve início em frente a sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro, e percorreu até a Avenida 22 de Maio.

Durante a caminhada, cartazes foram estendidos, assim como a distribuição de panfletos e palavras de incentivo. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, esteve presente e ressaltou que a ação tem o objetivo de valorizar a vida.

“Estamos aqui pra alertar. A depressão é algo sério e tem começado cada vez mais cedo. Não fique calado, empreste seu ombro para as pessoas, pois muitas vezes elas dão sinal de que precisam de ajuda. Se um dia alguém falar pra você que a vida dela não está boa, pare para dar atenção”, disse o secretário.

A caminhada faz parte de uma série de eventos desenvolvidos em alusão à campanha Setembro Amarelo. Até o final do mês, haverá palestras e cinema para crianças e adolescentes. Além de rodas de conversa nas unidades de Saúde e Centros de Atenção Psicossocial.

“Precisamos falar sobre esperança e prevenção ao suicídio. Estamos trabalhando o ano inteiro sobre esse tema. A vida é a melhor escolha! Estamos aqui para fazer tudo o que pudermos para ajudar as pessoas que precisam de atenção”, destacou o coordenador da rede de Saúde Mental, Guilherme Manhães.

De acordo com a coordenadora do leito suporte da Saúde Mental, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, Vanessa Maia, é importante alertar a população sobre as formas de combate ao suicídio.

“Durante muito tempo a gente acreditava que não falar sobre o suicídio evitaria, mas hoje a gente sabe a importância de se falar de maneira responsável e humanizada. Quando a gente fala, conseguimos prevenir, passando as informações corretas e fazer com que as pessoas identifiquem os problemas. Não só os que sofrem, mas os que estão por perto dos que estão sofrendo”, ressaltou a coordenadora.

Em Itaboraí, para obter um atendimento psicológico basta procurar a unidade de Saúde mais próxima de sua residência, munido de CPF ou cartão do SUS, agendar uma consulta com um médico e solicitar o encaminhamento. Em casos de urgência, a pessoa que está passando por alguma situação difícil pode entrar em contato com o número 188, que possui atendimento 24h do Centro de Valorização da Vida (CVV).