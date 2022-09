Atendimentos no Dia da Fisioterapia. - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2022 07:35 | Atualizado 09/09/2022 07:37

Itaboraí - O Dia Mundial da Fisioterapia é celebrado anualmente, na data de 8 de setembro. De janeiro a agosto deste ano, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou cerca de 13.407 atendimentos de fisioterapia. Atualmente no município, os atendimentos são destinados a pessoas de todas as idades com lesões traumato-ortopédicas e neurológicas.

Para realizar a fisioterapia, é necessário que o usuário passe por uma avaliação clínica de um médico, e a partir de informações de exames complementares e histórico do paciente, é verificada a indicação para o tratamento fisioterapêutico. De acordo com a coordenadora do Ambulatório de Fisioterapia, Lana Caldeira, o atendimento visa auxiliar na reabilitação do paciente.

"Muitas dessas limitações apresentadas pelos usuários são decorrentes das lesões relacionadas às patologias, ou até mesmo desencadeadas por má postura, movimentos repetitivos ou sedentarismo, entre outros fatores. Cabe ao profissional fisioterapeuta, mediante avaliação específica e detalhada, avaliar, traçar condutas e acompanhar o processo de reabilitação desses usuários", explica.

Em Itaboraí, a fisioterapia é oferecida no ambulatório do Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco, em Manilha. Além de participar efetivamente de outros programas da rede municipal de Saúde, com Saúde do Idoso, Hanseníase, Serviço de Atendimento Domiciliar, Saúde Mental e na urgência e emergência (terapia intensiva) do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

A fisioterapia proporciona ao paciente: melhora do movimento, diminuição de dores e inchaços. Além de promover independência funcional, afim de conseguir efetuar atividades diárias com maior facilidade.