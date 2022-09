Ladrão de carro é preso em Itaboraí - Foto: Pedro Ferrer

Ladrão de carro é preso em ItaboraíFoto: Pedro Ferrer

Publicado 18/09/2022 13:30

Itaboraí - Um ladrão de carros foi preso na última sexta-feira (16) no bairro de Nova Cidade, agentes da Operação Itaboraí Presente.

Segundo relatos o bandido roubou o veículo na cidade vizinha de Maricá, e na fuga, já em Itaboraí foi preso.

Agentes receberam a informação do roubo do veículo e conseguiram realizar um cerco tático capturando então o criminoso.

As vítimas do roubo estavam na Delegacia fazendo a ocorrência do roubo de seu veículo quando receberam a informação de que a Polícia havia recuperado sem bem.

O criminoso já está atrás das grades aguardando julgamento.