Casas do bairro Visconde são contempladas com programa Emboço Social em Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2022 17:28 | Atualizado 13/09/2022 17:28

Itaboraí - Famílias do bairro Visconde, em Itaboraí, receberam a entrega oficial de suas residências contempladas pelo programa Emboço Social. Iniciativa da empresa de argamassa Riomix, o programa foi viabilizado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, juntamente com o diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna; o gerente de operações do Conleste, Paulo Cezar Oliveira; e o diretor da Riomix, Rafael Vieira, participaram da entrega. Além da equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) e profissionais do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Visconde.

"É prazeroso demais ver o programa sendo ampliado para mais famílias a cada dia, garantindo mais segurança nesses lares. Parabéns aos envolvidos, por esse trabalho tão importante para tanta gente", afirmou Marcelo Delaroli.

O objetivo do programa é incentivar o reaproveitamento de resíduos e beneficiar famílias a terem suas casas protegidas, promovendo uma moradia digna e acolhedora. Para serem contempladas pelo projeto, as famílias passam por uma triagem feita pelo CRAS, órgão vinculado às prefeituras. A massa utilizada no emboço é produzida a partir de sacos recolhidos do próprio material nas obras.

O diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, agradeceu ao trabalho de parceria das instituições presentes, e ainda as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Serviços Públicos.

"Com o programa Emboço Social podemos levar mais dignidade, segurança e felicidade para a vida das pessoas. E isso é possível por conta dessa parceria entre o Conleste, as prefeituras e a Riomix", destacou Hédio Mataruna.

No terreno em que mora, a dona de casa, Sônia Firmino, de 59 anos, teve sua casa e de mais dois familiares contemplados com o Emboço Social. Há mais de 20 anos como moradora de Visconde, ela define como um sonho realizado. "Esse emboço em nossas casas foi bom demais. Eu, por exemplo, não teria condições financeiras para arcar com as despesas desta obra. Só tenho a agradecer", disse.

Já para a moradora Rosilene Ferreira, de 37 anos, que é mãe de quatro filhos, a obra de melhoria foi maravilhosa. "Esse programa foi uma benção na minha vida, porque eu estava precisando de um emboço para reforçar os tijolos. Ajudou muito, o cimento é forte, resistente e segura a casa. Sem contar que deu outra aparência", concluiu.