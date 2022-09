Projeto EducaSom celebra 5 anos de existência promovendo música e oportunidades em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Publicado 19/09/2022 16:09 | Atualizado 19/09/2022 16:39

Itaboraí - Instrumentos se uniram em um só som para comemorar os 5 anos do projeto EducaSom da Banda da Guarda Municipal de Itaboraí. A cerimônia foi realizada na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. No evento, os alunos de variados instrumentos como teclado, flauta e saxofone, realizaram uma apresentação musical.

Além disso, foi concedida uma homenagem à aluna do projeto, Karine Curty, que foi aprovada na licenciatura em Música em uma universidade. O músico e coordenador do EducaSom, Fernando Bento, comentou que os 5 anos do EducaSom é uma conquista e uma oportunidade para todos.

“Para a gente, é uma conquista por podermos oferecer a oportunidade deles estudarem música. Temos alunos que passaram em universidade de música. Queremos crescer cada vez mais”, explicou o coordenador.

O projeto, criado em 2017, oferece aulas gratuitas de música para moradores de Itaboraí. Ao longo dos cinco anos, mais de 300 alunos participaram das aulas, entre crianças, jovens e adultos. A aluna de trombone, Joseli de Alcântara, de 44 anos, expressou a alegria em participar do projeto.

“Esse projeto é tudo, é transformador, um divisor de águas. No meu caso é para melhorar a dinâmica do instrumento. Mas para os mais novos, ajuda a abrir caminhos até mesmo para concursos”, comentou.

As aulas são ministradas pelos músicos da Banda da Guarda Municipal de Itaboraí. O projeto tem o objetivo de desenvolver um trabalho social e cultural, proporcionando um aprimoramento musical com teoria e prática instrumental.