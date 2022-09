Obras de Pavimentação. - Foto: Divulgação

Obras de Pavimentação.Foto: Divulgação

Publicado 22/09/2022 12:59 | Atualizado 22/09/2022 13:00

Itaboraí - Ruas do bairro Vale do Sol começaram a receber asfalto nesta semana. Ao todo, oito ruas serão pavimentadas na região, após todo trabalho de drenagem, preparação de base e colocação de meio-fio. E ainda confecção de rede de esgoto e troca de lâmpadas em algumas vias.

As obras são realizadas pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), em convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Ao final, todas as ruas receberão colocação de quebra-molas e sinalização viária.

Dentre as vias a serem contempladas, estão: a Avenida Laurindo Gonzalez, as ruas J, H e M, a Rua Prefeito Antônio Vianna, Alameda 2, além das ruas L e K. Juntas, totalizam quase 4 km de melhorias.

Em visita a localidade, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou o trabalho das equipes, que atuam todos os dias para contribuir na transformação da cidade.

"Vale do Sol é um bairro que por muito tempo ficou esquecido, onde os moradores sofriam com alagamentos, poeira e lama. E hoje estamos conseguindo asfaltar esse trecho e mudar a realidade dessas pessoas. Mais um bairro sendo transformado em Itaboraí", ressaltou Marcelo Delaroli.

Moradora do bairro há seis anos, Maria Santana Lima, de 65 anos, está aproveitando o asfalto novo para passear de carrinho com o bisneto de apenas um ano. Para a dona de casa, o sentimento de pisar no asfalto é indescritível.

"Eu ainda estou no lucro, pois moro aqui há seis anos. Mas tem moradores que moram há mais de 40 anos e não tinham mais esperança de ver esse dia chegar. Agora tudo será diferente, sem lama, buracos e poeira. E daqui a pouco meu bisneto vai poder brincar e correr por essas ruas", disse.