Dia da Árvore mais de 62 mil mudas foram plantadas neste ano em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2022 17:03 | Atualizado 21/09/2022 17:04

Itaboraí - Com o objetivo principal de conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro. Em Itaboraí, somente em 2022, já foram plantadas mais de 62 mil mudas. Destas, 60 mil foram no Parque Natural Municipal Paleontológico de São José (PNMPSJI), no distrito de Cabuçu.

O plantio das mudas no parque foi realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). As mudas plantadas são nativas da Mata Atlântica, como paineira (ceiba speciosa), embaúba (cecropia), pintangueira (eugenia uniflora), cabeludinha (myrciaria glazioviana), ipê roxo (handroanthus impetiginosus) e amarelo (handroanthus albus), entre outras.

O gestor do Parque Paleontológico de São José, Luís Otávio Castro, destacou o trabalho de conscientização que é promovido junto aos visitantes na unidade de conservação.

"Hoje é uma data simbólica, mas de uma importância muito significativa, tendo em vista a necessidade que temos de preservar a natureza. No parque, estamos fazendo a nossa parte sempre plantando novas mudas. Em nossas visitas, além da abordagem geopaleontológica, deixamos claro a importância de cuidar da natureza", enfatizou.

Em maio, fazendo alusão ao Dia Internacional da Biodiversidade e ao Dia Nacional da Mata Atlântica, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) realizou a distribuição de cerca de 500 mudas para a população de Itaboraí. Ao todo, neste ano, ações como essa já distribuíram 3 mil mudas prontas para plantio para moradores da cidade.