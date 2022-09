Marcelo Delaroli assina termo de compromisso para construção de escola para quase mil alunos na Reta. - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2022 21:19 | Atualizado 27/09/2022 21:19

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, assinaram um termo de compromisso para a construção de uma escola no bairro Esperança, na localidade conhecida como Reta Velha. A solenidade foi realizada, na manhã desta segunda-feira (26/09), no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, e contou com a presença do ministro da Educação, Victor Godoy.

Financiada pelo FNDE, planejada no Plano de Ações Articuladas (PAR), com emenda parlamentar do senador Carlos Portinho, a nova escola será construída nas dependências do Residencial Viver Melhor. O projeto prevê a construção da instalação de um pavimento, destinada à etapa do Ensino Fundamental I e II. A nova unidade terá capacidade de atendimento de até 910 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino).

"É dia de agradecer. Encontramos o município destruído em todas as áreas. A gente acredita que a Educação é a base de tudo para que possa melhorar a segurança lá na frente. Poder transformar a vida das pessoas que moram na comunidade da Reta é uma questão de honra e de orgulho. Eu só tenho a agradecer por colocar Itaboraí no mapa nacional", afirmou Marcelo Delaroli.

A solenidade de assinatura contou ainda com a presença do senador Carlos Portinho; do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo; do secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle; do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues; além de outros secretários municipais e vereadores de Itaboraí.

"A educação básica acontece nos municípios e sem o trabalho deles, nós não conseguiremos transformar a educação do nosso país. Temos trabalhado com parcerias, transparência e profissionalismo com base na ciência para a gente construir políticas públicas que de fato tenham o poder transformador da educação brasileira em nosso país. Temos certeza que em pouco tempo teremos grandes resultados. A criança aprendendo a ler e a escrever, ninguém mais segura essa criança. Ela tem que ter a opção de empreender, se ela quiser ir pra faculdade ou optar pelo ensino técnico, a escolha será dela", destacou o ministro da Educação, Victor Godoy.

O valor total orçado do termo de compromisso é de R$ 9.619.261,35, podendo chegar a mais de R$11 milhões, sendo contrapartida do município de cerca de R$ 1,5 milhão. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, destacou que este é o primeiro termo de compromisso gerado dentro da plataforma Mais Brasil, que é um sistema público de governança do Governo Federal com objetivo de promover mais transparência.

"Esse é o maior projeto hoje do FNDE em termos de escola, quase mil alunos em dois turnos poderão ser atendidos, num projeto que já contempla energia fotovoltaica, com aquisição das placas fotovoltaicas, estrutura de ar condicionado. Um projeto sustentável, com reaproveitamento da água da chuva, para aguar o jardim, usar no banheiro. Quase R$ 10 milhões de investimentos por parte do Governo Federal, mais a contrapartida da Prefeitura e a gente está muito feliz, talvez seja a primeira escola desse porte que vamos inaugurar no Brasil, aqui em Itaboraí. Viva a Educação brasileira", enfatizou o presidente do FNDE.

A nova escola contará com 13 salas de aula, com capacidade de atendimento para 35 alunos cada. O projeto contempla ainda os critérios: facilidade de acesso entre os blocos; bicicletários no interior do terreno para incentivar o transporte não motorizado; adoção de recursos de sustentabilidade, como captação e reuso de água da chuva, torneiras automáticas de pressão, válvulas de descarga com duplo acionamento, fachadas verdes com jardim vertical, pisos permeáveis e previsão de placas de energia fotovoltaica.