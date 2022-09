Esperança FC levanta taça do Campeonato Municipal Adulto de Itaboraí. - Foto: Divulgação

Esperança FC levanta taça do Campeonato Municipal Adulto de Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2022 21:37 | Atualizado 27/09/2022 21:38

Itaboraí - Com um placar de 2 a 0, o Esperança Futebol Clube levantou a taça do Campeonato Municipal Adulto de Itaboraí, neste domingo (25/09), no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão. O jogo foi contra o São José Esporte Clube e reuniu centenas de torcedores das equipes. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assistiu ao jogo da arquibancada e vibrou com as torcidas.

"O domingo começou com um show de bola no Alzirão. E as duas torcidas fizeram uma festa linda. Foi legal demais estar junto com eles neste jogo de hoje", afirmou Marcelo Delaroli.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), o Campeonato Municipal de Itaboraí é o mais tradicional da cidade e contou com oito equipes de diferentes bairros do município. Os times foram divididos em duas chaves de quatro equipes, saindo os dois melhores de cada, para assim fazer as semifinais e posteriormente disputarem a grande final.



De acordo com a SEMEL, o último campeonato foi em 2019, por conta da pandemia de Covid-19. Abrindo o placar, o zagueiro do Esperança Futebol Clube, Daniel Felipe da Silva, 29 anos, era só alegria com a nova conquista do campeonato. Ele já havia jogado no campeonato de 2019, quando o Esperança Futebol Clube também foi campeão.

"Estou muito feliz, jogamos juntos há bastante tempo e esse é mais um título importante para nós. Jogar neste estádio profissional é maravilhoso e mais ainda poder fazer um gol na final", falou Daniel, jogador do time há quatro anos.

O prefeito Marcelo Delaroli participou da cerimônia de premiação, que contou com a entrega de troféus e medalhas. E ainda troféu para o maior artilheiro do campeonato, o atacante Pablo Júnior da Silva, de 22 anos, do São José Esporte Clube, com cinco gols e o goleiro menos vazado, Breno Santíssimo, 28 anos, do Esperança Futebol Clube.

O jogo contou ainda com apoio da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e Polícia Militar.