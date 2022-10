Álbum da Copa de 2022. - Foto: Divulgação

Álbum da Copa de 2022.Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2022 09:24 | Atualizado 04/10/2022 09:24

Itaboraí - Dia de diversão, reunião e celebração em família no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) realizou, no último sábado (1º/10), um evento de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo no estádio do município, localizado no Centro. A iniciativa aberta ao público reuniu diversas famílias e fez sucesso entre os moradores de Itaboraí.

Mais de 150 crianças, jovens e adultos se reuniram nas arquibancadas do Alzirão para trocarem figurinhas. Febre entre os apaixonados por futebol, encontros para troca de cromos do álbum da Copa do Mundo se tornaram comuns nas cidades. Um dos participantes foi o professor Rogério Ornellas, que levou um de seus filhos para o evento. Ele revelou que é a primeira vez que o filho, de 11 anos, coleciona as figurinhas do álbum da Copa.

“O evento foi muito bem organizado e fico feliz de passar um dia em família com meu filho. Parabenizar por proporcionar um dia de diversão e reunião em família para nós, moradores do município. Faltam algumas figurinhas para o nosso álbum e esperamos completar até o início da Copa do Mundo”, disse o morador do Rio Várzea.

Outro que parabenizou pelo evento foi o empresário Fábio Peixoto, de 47 anos, que reuniu a sua família para a troca de figurinhas. “Sem dúvidas, o evento foi um sucesso. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar um lugar que possa levar a sua família sem se preocupar com a segurança. Pudemos trocar as figurinhas dos meus filhos em completa segurança. Dia de celebrar e ser feliz”, afirmou.

O álbum deste ano é composto por 670 cromos distribuídos em 70 páginas e mais 80 figurinhas extras nas cores base, bronze, prata e ouro de 20 jogadores, que apresentam uma imagem em movimento. O evento contou com apoio da Guarda Municipal de Itaboraí.