Itaboraí vista de cima. - Foto: Divulgação

Itaboraí vista de cima.Foto: Divulgação

Publicado 29/09/2022 16:14 | Atualizado 29/09/2022 16:14

Itaboraí - Para transformar a realidade de Itaboraí e garantir melhoria na qualidade de vida da população, mais de meio bilhão de reais serão investidos em obras de infraestrutura no município. Com projetos elaborados pela Prefeitura de Itaboraí, obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária serão realizadas em diversos bairros. Com processos de licitação já concluídos, os investimentos chegam a R$389 milhões, entre eles está a revitalização e reurbanização da Avenida 22 de Maio. Além disso, projetos que somam mais de R$200 milhões ainda aguardam para serem licitados.

As melhorias serão realizadas por meio de termos de cooperação técnica com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID) e de convênios com o governo federal. Com ordem de início já emitida, na presença do prefeito Marcelo Delaroli, está a obra de Gebara, cujo investimento é de R$24 milhões.

"O povo de Itaboraí sofreu por muitos anos com descaso, falta de infraestrutura, ruas esburacadas e muita lama. Essa realidade precisava mudar. Quando assumimos esse desafio, nos comprometemos a transformar o município. E é isso que estamos fazendo de domingo a domingo nas ruas. Estamos correndo atrás de recursos importantes, porque Itaboraí tem jeito sim, é só querer", afirmou Marcelo Delaroli.

Outros projetos que já passaram pelo processo de licitação e aguardam início são: Porto das Caixas (R$29 milhões), Bairro Chic e Sossego (R$9 milhões), Vila Visconde (R$28 milhões) e Parque Aurora (R$35 milhões). Além disso, projetos que contemplam outras regiões, como Retiro São Joaquim, Marambaia, Vila Brasil e outros somam mais de R$200 milhões e ainda aguardam para serem licitados.

As obras fazem parte do programa Governo Presente. No Bairro Chic e Sossego, serão contempladas 16 ruas; Vila Visconde terá 16 ruas beneficiadas; Porto das Caixas, 38 ruas; Retiro São Joaquim, 12 ruas; Santo Antônio, 53 ruas; Parque Aurora, 31 ruas; Gebara, oito ruas; Aldeia da Prata, 16 ruas; Marambaia e Vila Brasil, com 51 ruas.

Já o projeto de revitalização da Avenida 22 de Maio prevê obras de infraestrutura, reurbanização, interseções e intervenções de mobilidade urbana, a fim de modernizar a via, garantindo acessibilidade para os pedestres. Entre as intervenções, estão a modernização e reorganização dos pontos de paradas de ônibus, bicicletários, construção de quiosques, praças, implantação de ciclovia/ciclofaixa e construção de trevo em desnível entre a Avenida São Miguel e Avenida 22 de Maio.

A gerente do Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), Alyne Felizardo, explica que todos os projetos de obras e melhorias foram elaborados de forma criteriosa e completa, com o objetivo de sanar problemas crônicos enfrentados pela população por décadas.

"São obras de infraestrutura importantes para o município. Esses projetos tratam problemas crônicos de bairros específicos, que anteriormente eram solucionados de forma paliativa", destacou.

Recursos

Há ainda recursos, viabilizados pelo governo federal, que serão aplicados em outras regiões da cidade. Por meio de um convênio com a Caixa Econômica Federal, estão em andamento obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária na Reta, Colônia e Joaquim de Oliveira. Além disso, outros R$35 milhões serão investidos em melhorias para os bairros de Vila Gabriela, Itambi e Jardim Planalto, através de um convênio com o Ministério da Cidadania.