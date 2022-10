Guilherme Delaroli ao lado de seu irmão Marcelo Delaroli (prefeito de Itaboraí) e apoiadores acompanhando a apuração - Foto: Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:52

Itaboraí - O sexto candidato mais votado na eleição deste domingo (02/10), Guilherme Delaroli foi eleito deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), com 114.155 votos. O resultado nas urnas marcou uma votação histórica na cidade de Itaboraí. Irmão do prefeito Marcelo Delaroli, o deputado estadual eleito vai levar para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a missão de acelerar a transformação no Estado.

A vitória foi celebrada com a presença de milhares de apoiadores, na noite deste domingo (02/10), no comitê principal de campanha montado no bairro de Venda das Pedras, em Itaboraí. No discurso, Guilherme Delaroli agradeceu pela confiança da população e se comprometeu a trabalhar incansavelmente pelo povo da região na Alerj.

"Quero agradecer a todos que acreditaram no nosso sonho, que é transformar a vida de cada um, não só da cidade de Itaboraí, mas de todo nosso Estado. Não descansaremos enquanto não conseguirmos trazer mais dignidade para o nosso povo e tornar a cidade de Itaboraí, a cidade mais próspera do estado Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos", agradeceu Guilherme Delaroli.

Com projetos pautados no desenvolvimento econômico e geração de renda para a população, Guilherme Delaroli contou com apoio do governador reeleito, Cláudio Castro, do senador reeleito, Romário, e do deputado federal também reeleito, Altineu Cortes. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, agradeceu e ressaltou a importância de ter um representante de Itaboraí no Legislativo Estadual.

"Só agradecer a Deus por essa vitória linda e a todos que vieram junto com a gente, a união dos vereadores e lideranças da nossa cidade. Agora teremos representante com mandato na Alerj. Obrigado a todos que acreditaram, confiaram e abraçaram a gente. Gratidão é a palavra, a vitória é nossa, do nosso povo”, disse Marcelo Delaroli.

Nascido em São Gonçalo, mas criado em Maricá, Guilherme Delaroli é casado e pai de dois filhos. É filho da professora Iêda e de José Delaroli, que foi eleito e reeleito quatro vezes consecutivas como vereador em Maricá. Desde muito cedo, trabalhou para ajudar em casa. Começou com o avô na venda de leite, trabalhou no comércio de peixe, foi motorista de caminhão de coleta e taxista. Depois disso, conseguiu estabilidade passando em um concurso público. Mas foi na terraplanagem, em cima de máquinas e caminhões, que se encontrou profissionalmente.