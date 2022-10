Prefeitura de Itaboraí inicia ações de conscientização do Outubro Rosa. - Foto: Divulgação

Prefeitura de Itaboraí inicia ações de conscientização do Outubro Rosa.Foto: Divulgação

Publicado 05/10/2022 17:22 | Atualizado 05/10/2022 17:22

Itaboraí - Prefeitura de Itaboraí iniciou as ações de conscientização do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Na manhã desta quarta-feira (05/10), foi inaugurada a exposição "A mulher e o câncer de mama no Brasil", do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A mostra é gratuita e ficará disponível para visitação até 31 de outubro, na Casa Paulinha Porto, no Centro.

A cerimônia de abertura da campanha de prevenção no município foi realizada na tarde de terça-feira (04/10), na Secretaria Municipal de Saúde, em Nancilândia, com a participação do coral das Amigas do Peito e da Banda da Guarda Municipal de Itaboraí. Ao longo do mês de outubro, será realizada uma série de ações voltadas para a conscientização e prevenção ao câncer de mama no município.

Dentre os eventos, rodas de conversa nas unidades de Saúde e a Caminhada Rosa, que será realizada no próximo sábado (08/10), a partir das 7h, com concentração na Praça Marechal Floriano Peixoto. Para participar, basta se inscrever no site (outubrorosa.ib.itaborai.rj.gov.br) até sexta-feira (07/10). De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, a importância principal da campanha é difundir informações importantes sobre a prevenção à doença.

“Este momento é para reunirmos forças para colocar a informação acima de tudo. Temos investido bastante para que possamos melhorar nossos serviços, principalmente para as mulheres. Não há filas para a realização da mamografia. Estamos fazendo protocolo de ação contra o câncer de mama, de útero e outras doenças também”, enfatizou o secretário.

Em Itaboraí, os exames de rastreio realizados através da mamografia e da ultrassonografia são efetuados por meio de uma solicitação de um profissional da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda que mulheres, que tenham entre 50 e 69 anos, façam o exame a cada dois anos. Os principais sintomas são retrações de pele e do mamilo, vermelhidão na pele, aparecimento de pequenos nódulos palpáveis nas axilas ou pescoço.

Exposição - A mostra apresenta imagens explicativas sobre o câncer de mama, a evolução da emancipação feminina e a história dos primeiros passos da cirurgia. Além disso, estão expostos trabalhos feitos no programa de artesanato da cidade. A inauguração contou com a presença do secretário municipal de Cultura, Roberto Costa; da subsecretária municipal de Saúde, Analice Rangel; e da coordenadora da Saúde da Mulher, Lilian Pacheco.

“É uma alegria e uma satisfação muito grande receber uma exposição desse tamanho cedida pelo INCA. É muito importante ter essa sala aberta para essa mostra. Uma sala que é disponibilizada para artistas locais e para exposições de relevância como esta”, enfatizou o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.