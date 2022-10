Famílias lotam a Praça Marechal Floriano Peixoto para celebrar o Dia das Crianças em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Famílias lotam a Praça Marechal Floriano Peixoto para celebrar o Dia das Crianças em Itaboraí.Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2022 10:33 | Atualizado 14/10/2022 10:33

Itaboraí - Dia de alegria, diversão e muitas brincadeiras. Centenas de famílias se reuniram, nesta quarta-feira (12/10), para celebrar o Dia das Crianças com uma programação recheada de atividades na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O evento foi promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Turismo e Eventos e de Esporte e Lazer, com apoio das secretarias municipais de Segurança; Transportes e Saúde.

Presente durante o dia de atividades, o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, afirmou que o evento foi um sucesso entre as famílias da cidade, que aproveitaram um dia recheado de atividades para celebrar o Dia das Crianças.

“Quando a gente prepara uma programação para o evento, esperamos que seja um sucesso. Ver a praça recheada de famílias nos deixa muito feliz e com a sensação de dever cumprido. O Dia das Crianças é uma data muito especial que deve ser celebrada com brincadeiras e muita diversão”, disse o secretário.

Um dos pontos altos do evento foi o Circo da Alegria, que levantou o público com brincadeiras e muita diversão, com perna-de-pau e bandinha. Ao lado dos palhaços Tuquinha e Tetéu, os personagens Mickey e Minnie fizeram a festa das crianças, que se reuniram próximo ao palco junto aos familiares e participaram das gincanas.

Durante o dia, outras atrações, como touro mecânico, castelo inflável, pula-pula, trenzinho, oficinas de vôlei, basquete, badminton e troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, também fizeram parte da programação. Com a filha e os sobrinhos, a empresária Arlizia Coutinho afirmou que a celebração do Dia das Crianças foi bastante especial para a sua família.

“Sem dúvidas, foi um dia muito especial para a nossa família. Eles brincaram bastante. A Prefeitura está de parabéns pela programação, que levou alegria para todos os públicos”, disse a moradora do bairro Ampliação.