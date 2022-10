Marcelo Delaroli entrega novas Carteirinhas do Autista na Clínica-Escola em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 12/10/2022 11:30 | Atualizado 12/10/2022 11:30

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, participou da entrega das novas Carteiras de Identificação do Autista, na manhã desta terça-feira (11/09), na Clínica-Escola do Autista, em Venda das Pedras. A previsão é que, nos próximos dias, os mais de 200 assistidos pela instituição recebam a identificação, que tem o objetivo principal de facilitar o dia a dia de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

A entrega contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, e da coautora da Lei nº 12.764/12 (que leva o próprio nome) Berenice Piana. A carteira foi instituída pela lei municipal nº 2893, de 30 de agosto de 2021, e criada com os termos da Lei Complementar nº272, de 4 de novembro de 2021, ambas sancionadas pelo prefeito Marcelo Delaroli.

"Sabemos a importância da carteirinha de identificação e do adesivo para o carro da família, para que acelere a prioridade nos atendimentos, que tenha prioridade onde quer que vá, tanto no setor público quanto no setor privado", afirmou Marcelo Delaroli.

O cartão de identificação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista visa garantir a atenção integral, pronto atendimento, prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Coautora da Lei nº 12.764/12, Berenice Piana destacou os principais benefícios da nova carteirinha.

"Hoje em dia, as famílias sofrem muito com o laudo de autismo, pois de seis em seis meses, precisa ser renovado. Com a carteirinha, passa a usufruir mais confortavelmente dos direitos, como a vaga do estacionamento e a prioridade na fila em repartições públicas, lojas, bancos", completou Berenice.

Vale destacar que a distribuição das novas Carteirinhas do Autista vão se estender a todas as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Mãe de um aluno da Clínica-Escola do Autista, Drielle Santos, de 31 anos, contou que a nova carteirinha facilitará na hora de sair de casa. Segundo a moradora do bairro Esperança, antes era necessário levar uma série de papéis para comprovar a prioridade.

"Em determinados locais, a gente precisa apresentar documentos e a gente tendo a carteirinha, não precisa ficar carregando identidade, laudo e um monte de papel. A gente vai ter a carteirinha, que vai simplificar tudo em um lugar só", disse.