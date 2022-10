Barbearia gratuita para a população às terças-feiras em Itaboraí - Foto: Divulgação

Barbearia gratuita para a população às terças-feiras em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 11/10/2022 10:30 | Atualizado 11/10/2022 10:31

Itaboraí - Toda terça-feira, quem passa pela Praça Alarico Antunes, no Centro, encontra uma ação realizada por formandos do Curso de Barbeiro, que conta com cortes gratuitos de cabelo e barba para a população, das 9h às 16h. O curso é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A iniciativa tem o objetivo de promover qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Supervisionados pelo instrutor Thiago Silva, os alunos que participam da ação são formandos da edição atual do curso, que tem conclusão prevista para 25 de outubro. A partir desta terça-feira (11/10), estarão abertas as inscrições para a nova edição do curso, que tem previsão de início para o dia 1º de novembro.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, o principal objetivo do curso é levar qualificação profissional e melhorar a qualidade de vida desses jovens, além de promover a autoestima da população com cortes gratuitos.

"O nosso intuito com esse curso é levar qualificação profissional para os jovens. Acreditamos que esse tipo de iniciativa favorece os mais novos, que podem construir uma vasta carreira nessa área e conseguir um emprego. Além disso, a ação serve para proporcionar de forma gratuita o corte de cabelo e de barba que afeta diretamente a autoestima da população", afirmou.

Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para interessados que tenham idade superior a 15 anos. Para se inscrever, basta comparecer à Praça Alarico Antunes, no Centro, nesta terça-feira (11/10), das 9h às 16h, ou à sede do CREAS, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência e CPF. Os interessados menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável. Durante os cursos, os alunos participam de aulas teóricas e práticas, que serão realizadas às terças ou quintas, de 9h às 12h ou 13h às 16h. Ao final das atividades, os alunos recebem um certificado de conclusão do curso.

O CREAS fica localizado na Rua João Caetano, 94, no Centro. Para mais informações, o telefone de contato é o (21) 3639-2080.