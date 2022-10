1ª Copa Intermunicipal Sub-15 no estádio Alzirão. - Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2022 19:03 | Atualizado 17/10/2022 19:10

Itaboraí - A partir do dia 22 de outubro, o Estádio Municipal Alziro de Almeida, conhecido o Alzirão, sediará a primeira edição da Copa Intermunicipal Sub-15. A competição será promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) e contará com oito equipes dos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Maricá e Niterói.

Todos os duelos serão realizados no Alzirão, localizado no centro de Itaboraí, com entrada gratuita. De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fabão Santos, o principal objetivo da competição é dar maior visibilidade para os novos atletas de Itaboraí e cidades vizinhas.

"A ideia é resgatar os campeonatos de categorias de base do nosso município, que estão parados desde a pandemia. Essa competição intermunicipal será muito importante para o desenvolvimento do atleta que está começando no esporte. Assim, aprende a ter ética, respeito e um senso de companheirismo com os concorrentes", disse o secretário.

As oito equipes serão divididas em dois grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase semifinal. Os vencedores se enfrentam na final da competição, prevista para ser realizada em dezembro. A definição dos grupos foi feita através de sorteio.

No grupo A, estão: Boa Vista, Performance, Canto do Rio e Tanguá. Já no grupo B, estão: Atlético de São Gonçalo, Cruzeiro, Estrela de Maricá e Itaboraí. Os dois primeiros jogos da competição acontecem no dia 22 de outubro, com o primeiro duelo entre Boa Vista e Canto do Rio, às 8h, e o segundo entre Tanguá e Performance, às 9h30.

O Estádio Municipal Alziro de Almeida fica localizado na Rua Doutor Mesquita, no Centro.