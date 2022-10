Pavimentação em Itaboraí. - Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2022 10:26 | Atualizado 17/10/2022 10:26

Itaboraí - Concluindo a pavimentação de ruas na localidade conhecida como Ampliação I, a Estrada Ademar Ferreira Torres está sendo preparada para receber asfalto por toda a extensão. A via, que dá acesso à BR-101, já recebeu serviços de confecção de rede e preparação de base. Ao todo, outras 11 ruas da região já foram pavimentadas.

As obras são realizadas pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP). Além do asfalto, a estrada também receberá execução de meio-fio e sinalização viária. Neste trecho, serão executados mais de 700 metros de extensão de pavimentação, que ligará os bairros de Ampliação a Nova Cidade.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que as obras viabilizarão a fluidez do tráfego pelo município.

"Essa estrada é uma via com bastante movimento e só faltava ela para concluímos a região de Ampliação I. Por aqui, transitam pessoas que vêm de Cabuçu, Curuzu, São José e ainda quem utiliza o trecho para a BR-101. Essa parte ainda não estava asfaltada e estamos finalizando essa intervenção. Já fizemos todas as outras ruas paralelas, de ponta a ponta", disse Marcelo Delaroli.

Além da Estrada Ademar Ferreira Torres, outras 11 ruas já foram pavimentadas, e ainda receberam confecção de rede, assentamento de meio-fio e drenagem. Dentre elas, a Rua Abdoral Chagas Vieira, Rua Afonso Celso Campista e Rua Manuel Gomes Figueiredo, totalizando 5km de pavimentação.

Moradora da localidade há 28 anos, a confeiteira Eloíza Azevedo, de 43 anos, ainda estava sem acreditar no sonho que foi realizado, o tão esperado asfalto na porta de casa.

"Graças a Deus, estava orando aqui em casa e hoje está se concretizando. Minha filha quando vinha aqui, começava a passar mal de tanta poeira. Hoje nós moradores, não só daqui, mas de toda Itaboraí estamos vendo a transformação da cidade, com o prefeito Marcelo Delaroli nos agraciando com essa benção que é o asfalto. Estou muito feliz, e creio que coisas maiores vão acontecer. Pisar na lama nunca mais, agora é só progresso", falou Eloíza.