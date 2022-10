Prefeitura de Itaboraí abre Jornada Pedagógica 2022. - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí deu início à nova edição da Jornada Pedagógica da Educação de Itaboraí, que traz como tema neste ano "Alfabetizar para Transformar". Promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o evento acontecerá até sexta-feira (21/10), na sede da AIPERJ, no Outeiro das Pedras, com uma série de atividades direcionadas aos educadores da rede municipal de ensino.

A cerimônia de abertura foi realizada na noite desta terça-feira (18/10), com a presença do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues; da subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira; da professora e mãe do prefeito Marcelo Delaroli, Iêda Delaroli; do presidente da AIPERJ, Fábio de Oliveira; da professora da Faculdade de Educação da UFF, Drª. Adriana Barbosa; da professora da UFRJ, Drª. Ana Paula Moura; da coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da rede, Raquel Santos; e dos vereadores Ramon Vieira e Marcos Alves.

Na abertura, o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues destacou os desafios do processo de alfabetização no período pós-pandemia e a importância da estruturação da rede municipal de Educação para promover a valorização dos profissionais da Educação e a melhoria da qualidade do serviço prestado aos estudantes da cidade. O gestor da pasta aproveitou o momento para anunciar a criação de uma nova unidade na cidade.

"A valorização do magistério é o foco principal da nossa secretaria e não é só a melhoria salarial, é também a melhoria nas condições de trabalho. O professor precisa de condições de trabalho dentro das unidades de ensino. Aliado a isso, estamos terminando a reforma de uma unidade que vai fazer parte do leque de unidades da Secretaria Municipal de Educação que é o Espaço AMES, que vai atender estudantes com necessidades especiais e que fica no Centro. É mais um ganho para a educação de Itaboraí", informou.

Para finalizar o discurso, o secretário de Educação ainda anunciou duas novidades para a categoria, uma delas é o abono salarial para os dois últimos meses do ano e o lançamento de um concurso público para a Educação.

"Da verba do Fundeb, 70% é destinada à folha de pagamento. Temos um resíduo do rateio e vamos conceder o abono. Vamos enviar para a Câmara de Vereadores na semana que vem, com valores a serem calculados. Vamos também fazer um concurso público. Hoje, temos na rede em torno de 1,2 mil professores contratados e isso dá um estrangulamento de conhecimento muito grande, pois não tem continuidade, seja no ambiente escolar, seja com o aluno. E o concurso público nos dá uma tranquilidade para que essa continuidade possa favorecer no processo ensino-aprendizagem. O compromisso da nossa gestão é com a qualidade e com o desenvolvimento de cada cidadão do município de Itaboraí", concluiu o secretário.

Iniciada em 2013 e voltada para cerca de 2,5 mil profissionais da rede municipal de ensino, a Jornada Pedagógica tem caráter informativo e terá como tema "Alfabetizar para transformar", com foco principal na retomada efetiva e presencial do processo de ensino-aprendizagem, tanto na alfabetização quanto no letramento. Neste ano, a edição conta com duração de quatro dias com formação e capacitação para os profissionais de diversos segmentos da rede municipal de ensino.

"Quando a gente sonha grande e sonha junto, os sonhos se concretizam. O evento que era feito dentro das escolas, hoje tem esse tamanho. E isso é oportunizar ao munícipe conhecer e dividir o trabalho de todas as escolas. Tenham certeza que dentro da Secretaria de Educação, nós respiramos a aprendizagem, nós priorizamos o aprender, o dividir, o contribuir, o partilhar aquilo que sabemos e nós aprendemos todos os dias também. Todos os dias é, com certeza, um dia melhor, porque nós juntos sonhamos grande", afirmou a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira.

Programação

O primeiro dia de atividades foi destinado a profissionais e alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Nele, foi exibido um vídeo sobre as boas práticas pedagógicas no processo de alfabetização do Ensino Fundamental I. Além disso, a abertura do evento contou com a apresentação dos alunos do Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos (CREMII) de Itaboraí e da realização de uma palestra com o tema "Considerações sobre o ensino e aprendizagem da educação de jovens e adultos". Finalizando o primeiro dia, foram exibidos trabalhos desenvolvidos por profissionais da rede municipal de ensino.

Nesta quarta-feira (19/10), foi a vez dos profissionais da Educação Infantil. Já na quinta-feira (20/10), o público alvo da Jornada será os profissionais que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental. Finalizando o evento, a Jornada reunirá os profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na sexta-feira (21/10).