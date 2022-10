Artesãos de Itaboraí concluem qualificação para fortalecimento do artesanato local. - Foto: Divulgação

Publicado 20/10/2022 15:50 | Atualizado 20/10/2022 15:53

Itaboraí - Para encerrar o curso "Qualificar para Melhor Empreender", oferecido através do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF), foi realizada uma cerimônia de entrega dos certificados para 25 artesãos de Itaboraí, na tarde desta quarta-feira (19/10), no salão nobre da Prefeitura.

O programa, que visa fomentar o artesanato com estruturação e produção de feiras de artesanato, é fruto de uma parceria firmada entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Dividida em quatro fases, a qualificação contou com conteúdos relacionados a capacitação do artesão em empreendedorismo, Marketing e técnicas de artesanato. Presente na cerimônia de encerramento, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, afirmou que o programa serviu para desenvolver o trabalho dos artesãos do município.

"Tenho certeza que essa iniciativa vai transformar a vida desses artesãos da nossa cidade. Quero agradecer a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a UERJ por trazer esse programa para o nosso município. Estaremos sempre de braços abertos para outras atividades que possam valorizar a cultura da nossa cidade", disse o secretário.

Na primeira das quatro fases do projeto, os alunos passaram por uma capacitação virtual realizada pela UERJ. Após a conclusão das aulas digitais, foi iniciada a segunda etapa, intitulada como Estruturação de Pontos de Comercialização. Já na terceira, foi produzida a feira de artesanato com o objetivo de desenvolver a divulgação, logística, capacitação de novos gestores, além da programação da feira.

Na última fase, foi realizada uma pesquisa junto aos artesãos e ao público buscando entender e avaliar os impactos do programa para o município e na vida das pessoas. Uma das participantes da qualificação e representante dos alunos do PFAF em Itaboraí, Kelly Cristina, contou que foi uma satisfação enorme vivenciar a qualificação profissional.

"Temos que agradecer a todos que fizeram esse projeto chegar até a nossa cidade. No curso, conhecemos muitas pessoas que nos fizeram evoluir bastante como artesãos. Aprendemos muito durante todo esse período, serei eternamente grata", disse.

A coordenadora executiva do PFAF na UERJ, Aline Mendes, ressaltou a importância do programa para os artesãos de todo o Estado do Rio de Janeiro.

"Esperamos que esse programa seja apenas um degrau para os artesãos e para as políticas de cultura de todas as cidades. É muito importante a gente fortalecer o artesão para que ele possa se enxergar como um fazedor de cultura e incentivar a economia local. Em Itaboraí, fomos muito bem recebidos pela Secretaria de Cultura e por essa turma que foi uma das que mais se destacou no Estado. Parabéns a todos", disse a coordenadora do projeto.