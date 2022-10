Dia do Dentista e da Saúde Bucal - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Educação, promoveu um dia de cuidados com a saúde bucal para a população, nesta terça-feira (25/10), na Praça Alarico Antunes, no Centro. Simultaneamente, aconteceram ações odontológicas nas unidades especializadas de Saúde do município, como a Policlínica de Manilha e o Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI).

Na ação, as crianças da Escola Municipal Coronel Antônio Leal aprenderam as formas corretas de escovação e passaram o flúor para prevenção de cáries. Os profissionais ainda deram orientações sobre a higiene bucal, lesões bucais e câncer de boca.

O evento em alusão ao Dia Nacional de Saúde Bucal e o Dia do Dentista, contou com a participação da primeira-dama do município, Pâmela Delaroli; do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti; do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, e outros secretários. Além de vereadores e da Guarda Municipal de Itaboraí.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o evento teve o objetivo de mostrar a importância dos cuidados com a saúde bucal. “O intuito é chamar a atenção para saúde bucal. Hoje foi dia de conscientização, e que possamos aproveitar esse momento para levar informação para a população”, destacou.

Atualmente, Itaboraí conta com 13 consultórios odontológicos, sendo nas unidades de Areal, Cabuçu, Pachecos, Quissamã, Ampliação II, Marambaia, Reta Velha, Santo Expedito, Jardim Planalto, Aldeia da Prata, Bairro Amaral, Milton Rodrigues e Joaquim de Oliveira. Em casos de atendimentos especializados, o paciente é encaminhado para a Policlínica de Manilha e para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).