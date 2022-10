Criminosos que tentaram assassinar o Prefeito Marcelo Delaroli - Foto: João Patrício

Criminosos que tentaram assassinar o Prefeito Marcelo Delaroli Foto: João Patrício

Publicado 26/10/2022 13:30 | Atualizado 26/10/2022 13:40

Itaborai - Um dos envolvidos na tentativa de assalto ao prefeito Marcelo Delaroli já estava preso desde ontem (25), ele apontou para a equipe do Delegado Dr. Luz Henrique Ferreira Guimarães da 82ª DP, mais dois criminosos que praticaram o crime contra o prefeito do município de Itaboraí.

Eles foram presos no início da tarde de hoje (26) pelos agentes da Polícia Civil da 82ª DP de Maricá, identificados como Mauro Júnior Lemos de Souza e Juan Pablo Colégio de Souza, ambos estavam se escondendo no bairro maricaense do Retiro.

Os criminosos são do município de Itaboraí e estavam escondidos em Maricá.

As investigações apontam que os criminosos fazem parte de uma quadrilha da comunidade da Reta em Itaboraí.

Eles foram presos e já estão a disposição da Justiça.