Nas redes sociais, o prefeito fez uma transmissão ao vivo e disse estar tudo bemFoto: Reprodução

Publicado 24/10/2022 09:52 | Atualizado 24/10/2022 10:11

Rio - O prefeito da Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), sofreu uma tentativa de assalto, na noite do último sábado (22), na Estrada de Ubatiba, que liga o município à cidade de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava acompanhado do irmão, Guilherme Delaroli, deputado estadual eleito nas ultimas eleições , e de seguranças. Houve troca de tiros, no entanto, ninguém foi ferido.