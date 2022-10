Projeto do autódromo de Deodoro - Divulgação

Projeto do autódromo de DeodoroDivulgação

Publicado 24/10/2022 21:12

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou uma empresa e duas pessoas por apresentarem estudo e relatório de impacto ambiental falsos no processo de licenciamento do Autódromo de Deodoro, que será construído na Zona Oeste.



Por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o MP apontou as irregularidades cometidas pela empresa Terra Nova Escritório e os seus coordenadores Diego Rafael dos Santos Peixoto e Camilo Pinto de Souza.



Contratada pela empresa Rio Motorpark para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) necessários para a construção do autódromo, a Terra Nova Escritório apresentou EIA-RIMA com várias omissões e informações falsas identificadas por diversos órgãos técnicos que analisaram os documentos, segundo o MPRJ.



Entre os desvios, estão a inconsistência na análise das alternativas locacionais, ausência de exame detalhado da hidrografia e do apontamento sobre a existência de Área de Preservação Permanente (APP), além obscuridade quanto aos impactos socioeconômicos.



O EIA-RIMA apresentado por eles foi analisado por diversos órgãos técnicos, que identificaram várias omissões e informações falsas, como a inconsistência na análise das alternativas locacionais, ausência de exame detalhado da hidrografia e do apontamento sobre a existência de Área de Preservação Permanente (APP), além de conter obscuridade quanto aos impactos socioeconômicos.



Assim, de acordo com o MPRJ, aconteceram reuniões entre os órgãos públicos e os representantes da empresa para questionar e sanar tais omissões.



No entanto, mesmo após os denunciados Camilo e Diego terem sido cientificados a justificarem e corrigirem alguns pontos falsos e omissos, os réus se mantiveram inertes e resistentes, segundo informou o Ministério Público.



O Ministério Público Federal (MPF), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) foram alguns órgãos que que apontaram as ilegalidades do EIA-RIMA.



O MP ressaltou a má conduta dos denunciados, já que tiveram diversas oportunidades de emendar o EIA-RIMA ou tornar o processo de licenciamento mais claro.



"Nesse sentido, vale pontuar a enorme mobilização de servidores públicos e outras entidades que se desdobraram para analisar a tempo o estudo de impacto, apontar omissões, realizar as várias reuniões que sequer foram atendidas, minimamente, pelos denunciados, os quais mantiveram suas condutas omissivas e procrastinatórias, até que, enfim, o Poder Público houve por bem indeferir o pedido de licenciamento ambiental", afirmou o órgão



Os denunciados responderão pelo crime previsto no artigo 69 da Lei 9.605/98 (elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão).



Procurada, a empresa Terra Nova Escritório ainda não se manifestou sobre o assunto.