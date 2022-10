Caso teria acontecido na unidade do Santa Mônica em Cascadura - Divulgação

Publicado 25/10/2022 15:11 | Atualizado 25/10/2022 15:37

Rio - Um professor de educação física foi acusado, nesta segunda-feira (24), de assediar sexualmente uma estudante, de 12 anos, dentro de um colégio particular de Cascadura, na Zona Norte do Rio. O homem foi encaminhado à 29ª DP (Madureira), prestou depoimento e foi liberado. O caso aconteceu na unidade Santa Mônica Centro Educacional.

Segundo relatos em grupos de WhatsApp, o assédio teria acontecido enquanto o professor ministrava uma aula na quadra da unidade. O homem é acusado por uma menina de passar a mão na parte interna da coxa dela. A estudante teria ligado para o seu responsável, que acionou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) foi acionada para uma ocorrência de assédio sexual dentro do colégio, localizado na rua Cerqueira Daltro. Os policiais conduziram a vítima e o acusado até a 29ª DP (Madureira).

Ao DIA, o delegado Neilton Nogueira informou que instaurou um procedimento para apurar os fatos. O professor prestou depoimento e foi liberado.

Afastamento

A rede Santa Mônica Centro Educacional emitiu uma nota sobre o assunto depois de mensagens sobre assédio terem circulado nas redes sociais. Segundo a instituição, o professor é funcionário da rede há nove anos e nunca houve registro que "macule a sua vida profissional".

O colégio completou que as notícias que vem circulando em grupos de WhatsApp não refletem a realidade dos fatos. Mesmo valorizando o direito de defesa do profissional, a instituição ressaltou que o professor foi afastado até o término da investigação.

"Reforçamos nosso compromisso com o respeito a todos e nossa preocupação é e sempre será a de zelar pelo bem-estar da comunidade escolar e nesse sentido, durante a apuração dos fatos, o professor seguirá afastado de suas atividades", diz a nota.

O Santa Mônica Centro Educacional possui mais de 50 anos de história, além de contar com aproximadamente 10 mil alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, em 13 unidades espalhadas pelo estado.