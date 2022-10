Os trabalhos acontecerão no trecho entre as ruas Maria Angélica e General Tasso Fragoso - Reprodução Google

Publicado 25/10/2022 15:18 | Atualizado 25/10/2022 15:35

Rio – Motoristas deverão ficar em alerta. A Prefeitura do Rio informou que, a partir das 22h desta quarta-feira (26), haverá interdições na Lagoa, Zona Sul, para serviços do programa Asfalto Liso. Os trabalhos acontecerão na Avenida Borges de Medeiros, no trecho entre as ruas Maria Angélica e General Tasso Fragoso, em duas etapas. As equipes vão trabalhar 24 horas para minimizar o impacto no trânsito.



Na primeira etapa, que acontece a partir desta quarta-feira (26) ao dia 3 de novembro, serão interditados cerca de 120 metros da faixa dois da Avenida Borges de Medeiros no sentido Gávea, junto à calçada da Sede Náutica do Vasco da Gama. A segunda etapa, que acontece entre os dias 3 e 11 de novembro, vai interditar a faixa um da Avenida Borges de Medeiros no sentido Gávea, em trecho de aproximadamente 120 metros, junto ao canteiro central.



Em todas as etapas, será executado o serviço de reparo profundo, que consiste na troca de solo. Assim, antes de aplicar o novo asfalto, as equipes usarão as escavadeiras para retirar camadas de pavimento que estão desgastadas e não apresentam bom suporte, dando origem a defeitos como trincas e buracos.



"As camadas de materiais com baixo suporte são removidas e substituídas por material apropriado, como base de brita, por exemplo, para que o novo asfalto seja aplicado sem comprometer a trafegabilidade", explicou a secretária de Conservação Anna Laura Valente Secco.

Além da pasta, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também atuará. Será instalada sinalização específica para alertar e orientar os motoristas, e as equipes da CET-Rio atuarão no local e no entorno para garantir as melhores condições de fluidez do trânsito. A companhia também fez recomendações aos motoristas para reduzir os impactos das obras (confira abaixo).



A prefeitura informou que a execução de serviços dependerá das condições climáticas, uma vez que as equipes precisam de ao menos três dias de solo seco para dar continuidade aos trabalhos.



Com o objetivo de minimizar os impactos causados pela obra, a faixa reversível da Rua Jardim Botânico, sentido Gávea, que ocorre em dias úteis, das 17h às 20h, terá seu horário alterado para o período das 7h às 20h.



Recomendações da CET-Rio:



- Motoristas em direção à Gávea: utilizem a Rua Jardim Botânico (que terá uma faixa de rolamento extra) e a Av. Epitácio Pessoa em direção à Gávea de modo a evitar a Av. Borges de Medeiros;



- Motoristas em direção ao Túnel Rebouças/Humaitá: evitem trafegar pela Rua Jardim Botânico (que terá uma faixa de rolamento a menos, das 7h às 20h). A melhor opção será utilizar a Av. Epitácio Pessoa em direção ao Túnel Rebouças/Humaitá.