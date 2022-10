Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 25/10/2022 14:37 | Atualizado 25/10/2022 16:11

Rio - Um homem suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver foi preso, nesta segunda-feira (24), por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária. O nome do preso não foi divulgado.

De acordo com a investigação, o homem, capturado nas proximidades do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, seria o responsável pela morte de Relande Barbosa do Amaral, no último dia 13, na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Oeste. Após o assassinato, o suspeito teria deixado o corpo da vítima na Avenida Brasil, na altura do bairro de Deodoro.

Os agentes também apreenderam o veículo utilizado para transportar a vítima. As investigações seguem para identificar outros envolvidos no crime.