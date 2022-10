Portal dos Procurados divulgou em maio, um cartaz para localizar o criminoso - Divulgação

Publicado 25/10/2022 15:49 | Atualizado 25/10/2022 16:28

Rio – Agentes da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói, com apoio de policiais militares da Paraíba e do Disque Denúncia, prenderam, na última sexta-feira (21), Edvaldo Alves de Santana Filho, de 32 anos, que estava foragido da Justiça, no estado da Paraíba. Edvaldo é acusado de tentar matar seu vizinho, deficiente físico, com mais de 20 facadas, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o preso já havia sido capturado, mas foi liberado após o prazo da prisão temporária expirar e fugiu para o estado da Paraíba. Os policiais o prenderam quando ele entrada em um guichê de turismo da Rodoviária de João Pessoa.



O crime aconteceu em maio deste ano, quando Edvaldo, embriagado, tentou assassinar a vítima, que estava dormindo. Ele esfaqueou o vizinho, portador de deficiência física, 27 vezes, o perfurou com uma garrafa de vidro quebrada e o agrediu com socos, tapas e pontapés.



Após a tentativa de homicídio, a vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos mesmo com várias perfurações pelo corpo e muito ensanguentado, que chamou imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.



De acordo com a polícia, mesmo depois da realização da perícia técnica no local do crime, Edvaldo retornou, ameaçou e tentou agredir os vizinhos que testemunharam a tentativa de homicídio. Após o cumprimento das formalidades de praxe, o acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.