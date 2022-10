Ex-deputado federal Roberto Jefferson foi transferido para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/10/2022 21:13 | Atualizado 25/10/2022 07:03

Rio - O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), detido após atirar contra agentes da Polícia Federal e resistir a prisão neste domingo (23), chegou, na noite desta segunda-feira (24), na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu.

A manutenção da prisão preventiva de Jefferson foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Em vídeo divulgado na sexta-feira (21), Jefferson comparou a ministra a uma "prostituta" por ela ter votado a favor de punição da Jovem Pan. Ele usou também os termos "Bruxa de Blair" e "Carmen Lúcifer" para se referir à ministra. Os ataques foram fortemente repudiados por Moraes, a presidente do Supremo, Rosa Weber, juízes federais e políticos.

Durante seu depoimento, segundo reportagem do portal G1, Jefferson teria admitido ter disparado 50 vezes contra os agentes da PF com um fuzil calibre 5.56 mm. O armamento, segundo ele, faria parte de um arsenal que ele mantém com mais de 20 armas em sua casa, mesmo que o ex-deputado não tenha o CAC regularizado para a posse das armas.

Ainda no domingo, após disparar contra os policiais, Jefferson se defendeu dizendo que não atirou para matar, mas sim para alertar os agentes. Apesar disso, dois agentes ficaram feridos com os disparos ficaram feridos por estilhaços na ocorrência, sendo um deles na cabeça. Os outros dois agentes não foram atingidos.