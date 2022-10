Roberto Jefferson foi preso após oito horas de certo - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 24/10/2022 13:58 | Atualizado 24/10/2022 13:59

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por quatro tentativas de homicídio, após resistir a prisão e trocar tiros com policiais federais no domingo, 23, no município de Levy Gasparian, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro . Ele foi indiciado pelos ferimentos de dois agentes, que foram atingidos por estilhaços durante cumprimento de mandado de prisão, e outros dois que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser feridos.

O sistema do Exército aponta que a licença de Roberto Jefferson estava suspensa e que ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília. Por conta do descumprimento, o Exército abriu um processo administrativo para apurar o caso e a PF instaurou inquérito na esfera criminal.

O ex-deputado estava em prisão domiciliar, perdeu o direito e teve de voltar à cadeia por ter desrespeitado as medidas cautelares impostas pelo STF. Ele recebeu o benefício em janeiro deste ano, mediante o cumprimento de medidas como a proibição de usar redes sociais e dar entrevista sem autorização judicial.

A operação, especificamente, aconteceu após Roberto Jefferson xingar a ministra Carmen Lúcia, do STF, de “bruxa” e compará-la a uma “prostituta” após o voto favorável aos direitos de resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Jovem Pan. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha dele.

Com o descumprimento reiterado da medida, o benefício foi revogado e a Justiça determinou que voltasse à prisão. O mandado para prendê-lo foi assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e foi enviado para a Polícia Federal do Rio de Janeiro no fim da noite do sábado, 22.