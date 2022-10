Roberto Jefferson é transferido para o presídio de Benfica, Zona Norte - Reprodução/TV Globo

Publicado 24/10/2022 07:59 | Atualizado 24/10/2022 09:30

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) chegou ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira, 24, por volta de 1h15. Ele foi preso após se render a Polícia Federal na noite de domingo, 23. Durante a manhã, ao receber a voz de prisão pela PF, em sua casa, no município de Levy Gasparian, no interior do Rio, Jefferson reagiu com tiros e granadas. De acordo com a instituição, dois agentes ficaram feridos, mas estão bem.

Embora tenha sido levado ao presídio de Benfica, há previsão de transferência para Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste, ainda nesta segunda-feira.

Roberto Jefferson se rendeu por volta das 19h, em casa, e seguiu para a sede da PF no Rio após resistir por mais de oito horas a ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele fez exame de corpo de delito no IML e seguiu para Benfica.

Além da prisão judicial, ele também foi preso em flagrante sob a acusação, inicial, de tentativa de homicídio, sem prejuízo de eventuais outros crimes cometidos durante a ação.

O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, após Jefferson desrespeitar medidas de prisão domiciliar, que cumpria por inquérito sobre uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito, desde o dia 13 de agosto do ano passado. Entre as infrações, estão o uso de redes sociais, compartilhamento de fake news que compromete o STF, orientação de dirigentes do PTB, receber visitas e dar entrevistas.