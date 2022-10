Bolsonaro se referiu ao ex-parlamentar como "bandido" - Reprodução: Redes sociais

Publicado 23/10/2022 22:15

Após o anúncio da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) neste domingo, 23 , o presidente Jair Bolsonaro (PL) se referiu ao ex-parlamentar como "bandido" e prestou solidariedade aos policiais que ficaram feridos após embate.

"Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio", disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.

Imagens de Bolsonaro ao lado de Jefferson, no entanto, podem ser encontradas na internet, inclusive nas redes sociais do próprio ex-deputado. Em uma publicação de 14 de abril de 2021 feita no Instagram de Jefferson, ele aparece ao lado do chefe do Executivo e escreveu: "Meu presidente encarna todos os meus credos. Prometo defendê-lo enquanto pólvora tiver".

Em outra, de maio do mesmo ano, ele postou que havia acabado de sair de uma audiência "muito produtiva" com o mandatário e a vice-presidente do PTB.

Nas redes sociais, Bolsonaro já havia se manifestado sobre o caso e disse repudiar as falas de Jefferson contra a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia, além da "ação armada" do ex-deputado contra agentes da Polícia Federal.

A operação na casa do ex-parlamentar aconteceu após Roberto Jefferson ofender a ministra Carmen Lúcia de “bruxa” e compará-la a uma “prostituta” após o voto favorável da magistrada em conceder 116 direitos de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Jovem Pan, depois que o canal divulgou informações falsas sobre o petista. O vídeo foi publicado nas redes sociais de Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha dele.