Rogério de Paula levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeçaReprodução

Publicado 23/10/2022 19:05 | Atualizado 23/10/2022 23:08

Um repórter cinematográfico foi agredido por apoiadores do ex-deputado federal Roberto Jefferson e do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Comendador Levy Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro, neste domingo, 23. O profissional Rogério de Paul, de 59 anos, levou um soco, caiu no chão, bateu a cabeça e teria tido um início de convulsão. O equipamento que ele usava durante o trabalho foi quebrado na confusão.

O cinegrafista foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde passa por exames. Ele está lúcido e não há sangramento.

Repórter cinematográfico é agredido por apoiadores de Roberto Jefferson.



Rogério é funcionário da Inter TV afiliada a Rede Globo, e estava no local fazendo a cobertura das negociações entre a Polícia Federal (PF) e Roberto Jefferson.



As imagens de um circuito interno de segurança mostram policiais chegando ao local. Jefferson atirou contra a Polícia Federal, que tentava prendê-lo, ferindo um delegado e uma agente. Ambos estariam fora de perigo. Segundo o ex-deputado, houve troca de tiros.



A decisão de Moraes foi tomada após Jefferson desrespeitar medidas restritivas às quais ele estava submetido em sua prisão domiciliar.



Uma equipe da Polícia Militar chegou a abordar os agressores, mas eles foram liberados em seguida.