Ex-governador paulista Geraldo Alckmin - Divulgação / ACRJ

Publicado 23/10/2022 19:57

O candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB) criticou neste domingo, 23, o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) a policiais que foram prendê-lo . "Solidariedade aos policiais e cinegrafista atingidos, vítimas de violência hoje no Rio. Solidariedade também à ministra Cármen Lúcia, do STF, que sofreu uma atitude misógina e extremamente desrespeitosa", disse, em live com o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.Jefferson teve a prisão domiciliar revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele voltasse ao presídio. No começo da tarde deste domingo, o ex-deputado atacou policiais federais que foram cumprir a ordem judicial em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar se entregou após mais de cinco horas de certo.As imagens de um circuito interno de segurança mostram policiais chegando ao local. Jefferson atirou contra a Polícia Federal, que tentava prendê-lo, ferindo um delegado e uma agente. Ambos estariam fora de perigo. Segundo o ex-deputado, houve troca de tiros. Há pouco, após horas de negociação, o petebista se entregou.A decisão de Moraes foi tomada após Jefferson desrespeitar medidas restritivas às quais ele estava submetido em sua prisão domiciliar.