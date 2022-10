Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/10/2022 18:20

O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), se solidarizou aos policiais federais que foram feridos na tarde deste domingo, 23, pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) em sua tentativa de resistência à prisão . "Coisa mais sem noção esse ataque aos agentes da PF. Espero que estejam bem. Minha solidariedade", escreveu Moro nas redes sociais. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Moro se reaproximou do ex-chefe no segundo turno da eleição presidencial.

Coisa mais sem noção esse ataque aos agentes da PF. Espero que estejam bem. Minha solidariedade. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 23, 2022

Jefferson teve a prisão domiciliar revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou que ele voltasse ao presídio. No começo da tarde deste domingo, o ex-deputado atacou policiais federais que foram cumprir a ordem judicial em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.As imagens de um circuito interno de segurança mostram policiais chegando ao local. Jefferson atirou contra a Polícia Federal, que tentava prendê-lo, ferindo um delegado e uma agente. Ambos estariam fora de perigo. Segundo o ex-deputado, houve troca de tiros.A decisão de Moraes foi tomada após Jefferson desrespeitar medidas restritivas às quais ele estava submetido em sua prisão domiciliar.