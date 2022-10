A deputada federal Jandira Feghali participa de ato de apoio a Lula em Copacabana - Carlos Cruz

Publicado 23/10/2022 18:07

A deputada federal reeleita pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Jandira Feghali, lamentou, neste domingo (23), o distanciamento adotado por Ciro Gomes (PDT). Derrotado no primeiro turno da corrida presidencial, o pedetista foi um dos maiores críticos de Lula durante sua campanha.

“O Ciro está ausente, eu lamento profundamente. Estar em Paris ou estar no Brasil, sem se manifestar, eu acho que é uma conduta muito ruim”, disse a deputada, durante o Carnalula, ato de apoio à candidatura do petista realizado hoje em Copacabana.

Pesquisa do Datafolha divulgada no último dia 14 mostrou que 40% dos eleitores de Ciro Gomes e 41% dos eleitores de Simone Tebet pretendem votar em Lula no segundo turno. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) fica com 31% dos eleitores de Ciro e 29% dos eleitores de Tebet.

“O eleitor do Ciro, no Rio, é o eleitor antigo do [Leonel] Brizola. Então eu penso que esse eleitor migra para o campo nosso. No Rio de Janeiro, pelo menos, é assim que eu sinto, com a maioria do eleitor “cirista” no Rio indo para o nosso campo”, aposta a parlamentar.

Jandira também alegou estar bastante animada com o resultado das urnas no estado. “É uma contribuição importante, porque é um estado do Sudeste que tem muito peso no resultado do segundo turno”, analisou.