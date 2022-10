Em nota, ADPF repudiou o episódio - Reprodução

Publicado 23/10/2022 17:34

A Associação dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) repudiou o ataque a policiais federais pelo ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) durante o cumprimento de mandado de prisão contra ele neste domingo, 23 , em Levy Gasparian, Rio de Janeiro. Os delegados exigirão uma "rigorosa punição" ao responsável pelas agressões, diz a nota."É totalmente inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal", acrescenta. Ainda, a ADPF estima recuperação dos policiais vítimas do que chamou de "absurdo atentado".Segundo a PF, Jefferson reagiu à ordem de prisão. "Na ação, dois policiais foram feridos por estilhaços de granada arremessados pelo alvo e levados imediatamente ao pronto socorro. Após o atendimento médico, ambos foram liberados e passam bem", informou.