Presidente da Câmara dos Deputados Arthur LiraPaulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Publicado 23/10/2022 17:16 | Atualizado 23/10/2022 17:17

Nas redes sociais, Lira afirmou que repudia “toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes”.

“O Brasil assiste estarrecido fatos que, neste domingo, atingiram o pico do absurdo. Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra nossa democracia”, publicou em sua página.

Jefferson teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. No começo da tarde, atacou policiais federais que foram cumprir a ordem judicial em sua casa na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.