Silhueta do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois disputam o 2º turno das eleições presidenciais no dia 30 de outubro. - Evaristo Sa / AFP

Publicado 24/10/2022 14:56 | Atualizado 24/10/2022 14:56

A pesquisa Brasmarket , divulgada nesta segunda-feira (24), mostra que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está na liderança pela Presidência da República com 47,7% das intenções de voto. Em seguida, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41,8%. O segundo turno das eleições 2022 ocorre no próximo domingo, dia 30 de outubro.



Os brancos e nulos somam 5,2% e os indecisos 2,9%. O levantamento também aponta que 2,5% dos entrevistados não irão votar.



Em relação aos votos válidos, ou seja, em que brancos e nulos não são contabilizados, o atual mandatário alcançou 53,3%, enquanto o candidato do PT teve 46,7%.



Ainda, a aferição mostrou que 91% dos entrevistados estão com o voto definitivo, enquanto 4,5% dizem que ainda podem mudar de opinião.



A Brasmarket também indicou que em relação aos eleitores separados por gênero, a maioria das mulheres (50,1%) irão votar em Lula. Enquanto os homens formam maioria do lado de Bolsonaro (56,6%).



O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre os dias 19 e 23 de outubro em 529 municípios do das cinco regiões do país. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08487/2022.