A senadora Simone Tebet participa de ato pró-Lula em Niterói - Karilayn Areias

A senadora Simone Tebet participa de ato pró-Lula em NiteróiKarilayn Areias

Publicado 24/10/2022 18:42 | Atualizado 25/10/2022 08:34

Rio - Um ato pró-Lula reuniu militantes na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em Niterói, nesta segunda-feira (24). O evento contou com a participação da terceira candidata à presidência mais votada no primeiro turno, Simone Tebet, do deputado federal Alessandro Molon e do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Também participaram do ato as deputadas Benedita da Silva, Talíria Petrone, Verônica Lima, Renata Souza, Elika Takimoto, além do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi e muitas outras lideranças.

Durante a passeata, os manifestantes empunharam bandeiras do Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), do Cidadania, além de estarem adesivados com símbolos da campanha e utilizarem bonés e camisas em alusão ao ex-presidente.

fotogaleria



"Essa é a eleição mais importante desde a redemocratização. Eu e Lula temos nossas diferenças, mas amamos a democracia. Enquanto Lula ama nossas crianças, o presidente Bolsonaro é responsável pela morte de milhares de pessoas na pandemia da Covid-19. Enquanto Lula quando governou o país cuidou da educação e permitiu que o povo pobre e preto entrasse em uma universidade, Bolsonaro quer colocar armas nas mãos da juventude. Estou com Lula porque ele é o único capaz de tirar esse país da crise e do mapa da fome. Até o dia 30 não vamos descansar", declarou Tebet. A ex-candidata discursou rapidamente, pois em seguida viajou para São Paulo para um encontro com Lula. "Essa é a eleição mais importante desde a redemocratização. Eu e Lula temos nossas diferenças, mas amamos a democracia. Enquanto Lula ama nossas crianças, o presidente Bolsonaro é responsável pela morte de milhares de pessoas na pandemia da Covid-19. Enquanto Lula quando governou o país cuidou da educação e permitiu que o povo pobre e preto entrasse em uma universidade, Bolsonaro quer colocar armas nas mãos da juventude. Estou com Lula porque ele é o único capaz de tirar esse país da crise e do mapa da fome. Até o dia 30 não vamos descansar", declarou Tebet. A ex-candidata discursou rapidamente, pois em seguida viajou para São Paulo para um encontro com Lula.

Esperança



Militantes que acompanham Lula desde sempre fizeram parte do público que acompanharam o evento. Este é o caso da funcionária pública Dayse Eduardo. "Vim a este ato porque nessa eleição não é Lula contra Bolsonaro, é a democracia contra o autoritarismo. A gente precisa valorizar a democracia porque o regime militar é horrível, não temos liberdade nele", declarou.



No entanto, o público também foi formado por jovens estudantes como Karina Telles e Thais Moura, que cursam enfermagem na Universidade Federal Fluminense (UFF).



"Espero que ele ganhe. Não acho que será um governo fácil, pois elegemos um congresso muito conservador, mas espero que ele volte com o Ciência sem fronteiras", afirmou Karina sobre o que deseja para o país após as eleições.



Já Thais relata que esperava uma vitória no primeiro turno, mas apesar de não ter acontecido, ainda se mantém esperançosa. "Me senti decepcionada com o resultado do primeiro turno, mas espero a vitória no segundo", disse.

Além dos militantes, também foi possível ver sinais da polarização na qual o país enfrenta. Durante a caminhada pelo Amaral Peixoto, apoiadores de Jair Bolsonaro, pelas janelas dos prédios, seguraram bandeiras do Brasil e faziam sinais de negativo com as mãos. Ovos também foram arremessados contra quem participava da passeata.